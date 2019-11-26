Ким Кардашьян советует, как правильно есть M&Mʼs. Чтобы стало вкуснее, нужно всего лишь…

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян показала, как правильно есть M&Mʼs. Она посоветовала выложить конфеты на тарелку и на 30 секунд поставить греться в микроволновке. Таким образом M&Mʼs станут хрустящими снаружи и подтаявшими внутри. В доказательство своих слов Кардашьян опубликовала видео, в котором пальцем давит подогретые конфеты.

Участница «Семейства Кардашьян» убеждена, что этот совет изменит жизнь многих. И, судя по реакции ее фанатов в соцсетях, она абсолютно права. В комментариях Кардашьян уже называют «королевой M&Mʼs».

Фото в анонсе: Clem Onojeghuo / Unsplash