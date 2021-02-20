Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом

Актриса, модель и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян 19 февраля подала в суд документы о разводе с музыкантом Канье Уэстом после почти семи лет брака. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на Верховный суд Лос-Анджелеса и представителя Ким Кардашьян.

Таблоид TMZ пишет со ссылкой на неназванные источники, что развод стал мирным, а Кардашьян попросила о совместной опеке над четырьмя детьми. Стороны не стали оспаривать брачный договор, отметило издание. Канье Уэст, по словам источников журнала People, «смирился с реальностью».

О готовящемся разводе Ким Кардашьян и Канье Уэста СМИ сообщили в начале января. По данным источника People, сам Уэст уверен, что причиной развода стала его неудачная попытка баллотироваться в президенты США в 2020 году. Во время своего первого предвыборного митинга Уэст говорил, что в 2012 году он думал об аборте, когда Кардашьян была беременна их первым ребенком, дочерью Норт.

Ким Кардашьян и Канье Уэст заключили брак в мае 2014 года, до свадьбы они встречались два года. Этот брак стал первым для Уэста и третьим для Кардашьян (у нее также был короткий брак с баскетболистом Крисом Хамфрисом, еще четыре года она состояла в отношениях с музыкальным продюсером Дэймоном Томасом).