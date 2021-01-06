Page Six: Канье Уэст и Ким Кардашьян разводятся

Музыкант Канье Уэст и модель Ким Кардашьян разводятся после шести лет брака, пишет американский таблоид Page Six.

Как заявили изданию сразу несколько источников, «развод неизбежен», поскольку Кардашьян уже наняла адвоката Лору Вассер, которая занималась бракоразводными процессами таких звезд, как Анджелина Джоли, Бритни Спирс и Джонни Депп.

О возможном разводе пары также сообщают TMZ и E! News, по сведениям которых супруги уже продолжительное время живут раздельно, хотя предпринимали попытки сохранить брак, обращаясь к семейному консультанту. Одной из причин разлада в их отношениях называется неудачная попытка Уэста баллотироваться в президенты США.

По информации собеседников Page Six, все новогодние каникулы рэпер провел на ранчо в Вайоминге, вдали от семейства Кардашьян, «с которыми он не хочет иметь ничего общего».

Что касается Ким Кардашьян, утверждает другой источник, она «сильно выросла» и намерена сдать экзамен на получение лицензии юриста, чтобы заняться общественной и правозащитной деятельностью, в частности, реформой тюремной системы США.

Главной проблемой в переговорах о разводе пары может стать их семейный дом в Калабасасе, штат Калифорния, говорят собеседники таблоида. Дом стоимостью 40 миллионов долларов принадлежит Уэсту, но Кардашьян хочет оставить его за собой, поскольку там выросли и живут их четверо детей.

Представители многих американских СМИ направили запросы Уэсту и Кардашьян, но те пока никак не комментировали информацию о возможном разводе.