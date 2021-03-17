В Висконсине овчарка угнала джип и врезалась в галерею. Пострадавших нет, но права у нее все равно отобрали

В американском городе Стерджен-Бэй, штат Висконсин, австралийская овчарка по кличке Кэлли угнала хозяйский джип. Впрочем, далеко она все равно не уехала — ее остановило препятствие в виде художественной галереи. Как это было: хозяин Кэлли поставил джип на ручной тормоз и отправился в булочную неподалеку. Собака же каким-то образом сняла машину с ручника, проехала пару метров и врезалась в галерею. К счастью, никто не пострадал.

Управляющий здания, в котором находится галерея, сперва не поверил в произошедшее — и предположил, что, должно быть, неправильно расслышал хозяйку галереи по телефону. В конце концов, не могла же собака за рулем джипа и впрямь въехать в здание! После чего управляющему объяснили, что это не розыгрыш.

Хозяйка галереи выложила фотографии инцидента в фейсбук и пошутила, что, если ее собака в следующий раз позовет друзей, то пусть они хотя бы воспользуются входной дверью. В свою очередь, хозяин Кэлли сообщил, что его собака еще нескоро получит назад свои водительские права.