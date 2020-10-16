Изобретательница Симона Йетч построила будку для селфи. Но пользоваться ей могут только собаки

Шведская изобретательница и видеоблогер Симона Йетч построила из LEGO собачью будку для селфи. Как это работает: животное заходит в будку и жмет на педаль. Нажатие активирует камеру и кормушку с лакомствами. Таким образом собака получает угощение, а Йетч — безупречное селфи своего питомца. Вот такие:

Собака Йетч с удовольствием поучаствовала в фотосессии, но больше всего ей понравилось просто лежать внутри будки.

А вот видеоотчет о том, как проходил этот эксперимент.

Simone Giertz