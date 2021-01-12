В Индии собака нашла свое призвание. Она сидит у дверей храма и благословляет посетителей

На выходе из храма Сиддхивинаяк в Мумбаи сидит бродячая собака. И сидит не просто так: она пожимает посетителям руки и благословляет тех, кто перед ней кланяется. Да-да, некоторые действительно кланяются перед собакой! В ответ животное трогает лапой головы посетителей, будто отпуская чужие грехи. Иногда собаку в благодарность целуют. По словам местных жителей, животное ходит в храм как на работу, почти каждый день — и всегда сидит на одном и том же месте.













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