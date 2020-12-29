Пес из Таиланда превратил комбайн в машину для (тайского) массажа

Пес по кличке Тэм из Таиланда превратил зерноуборочный комбайн в гигантскую чесалку. Собака смекнула: если потереться спиной о застрявшие в нем сухие стебли, получится очень качественный массаж. Настолько, что Тэм в процессе жмурится от удовольствия!

Viral Press

Хозяйка пса рассказала, что ее питомец может часами гулять около комбайна, почесывая спину — для него это почти что медитация. При этом если стеблей нет, Тэм даже не взглянет на комбайн. «Ему это [почесывание] столько удовольствия доставляет. И моя собака от этого счастлива, даже если для нас это выглядит забавно», — заявила хозяйка пса.