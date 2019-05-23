Пес Рокки носится по двору и вопит: «У-у-у-у-у-у!»

Это пес по кличке Рокки. Он часто просовывает мордочку через забор, чтобы прохожие могли его погладить. А еще Рокки любит подвывать — особенно если его посмели обделить вниманием!

Обязательно включите звук. Но лучше сделайте потише. 🎵

Вот, рассмотрите Рокки внимательнее.

Видео с Рокки выложил в твиттер его сосед Коннор Мэннинг, живущий в Лос-Анджелесе. За несколько дней ролик посмотрели более трех миллионов раз. Некоторым вой Рокки напомнил поющую женщину, которая пыталась попасть в автобус.

Gabriela Cristina

Конечно же, вой Рокки не могли не наложить на музыку. У-у-у-у-у!