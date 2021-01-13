Канадец научил собаку приносить пиво и закрывать дверцу холодильника. Понадобилось три месяца усердных тренировок

В целом хаски только и делают, что орут (о чем мы недавно писали). Но банковскому менеджеру Майку Антониетти из Онтарио удалось научить своего восьмилетнего пса по кличке Уорвик чему-то (относительно) полезному — приносить пиво из холодильника и даже закрывать за собой дверцу. Возможно, дело в том, что Уорвик — не чистокровный хаски, а помесь с немецкой овчаркой. Так что, вероятно, орать ему хочется в два раза меньше.

Dogtooth Media

Тренировки Уорвика заняли три месяца. Антониетти дрессировал его поэтапно: сперва пса по команде отправляли на кухню. После научили открывать дверцу холодильника с помощью привязанной к ручке тряпки. И, самое сложное, Уорвику объяснили, что такое пиво — и как хватать его пастью так, чтобы не прокусить банку.

В процессе обучения собака путалась и, к примеру, однажды случайно принесла Антониетти мешок сыра. Сейчас же Уорвик идеально исполняет команду, ничего не путает и пиво не роняет. По словам Антониетти, пес помог ему очаровать будущую жену, которой он на первом же свидании показал, на что способен смышленый Уорвик.

Его собака не только приносит пиво, но и умело притворяется мертвой. Наверняка эта способность окажется особенно полезной, когда Уорвику будет лень в очередной раз бежать до холодильника.