Всех любителей голосовых сообщений скоро соберут в одном месте. А именно в соцсети Swell, где можно только говорить (и постить фото)

Ненавидите голосовые сообщения? Тогда ни в коем случае не заходите в Swell — новую соцсеть для устройств на iOS и Android, в которой можно общаться только голосом. Swell, в отличие от Clubhouse, не предполагает общения в реальном времени.

Swell

Как это выглядит: пользователи публикуют голосовые записи длиной до пяти минут, к ним можно добавить картинку или ссылку. Эти посты могут увидеть и послушать другие пользователи, а потом тут же прокомментировать — тоже только голосом. Структурировано это все как обычные треды в соцсетях, только вместо текста — аудио.

Swell поддерживает групповые чаты и личные сообщения. По задумке авторов, переход в соцсеть, где возможны только голосовые сообщения, повысит качество беседы и комментариев — ведь авторам (предположительно) придется больше думать над тем, что они говорят.