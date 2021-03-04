Стриминговый сервис Netflix запустил аналог TikTok для тех, кому нравится залипать. Правда, работает пока только на iOS. Теперь это отдельная вкладка в приложении. Функция называется Fast Laughs («Посмеяться по-быстрому»). Свои видео там публиковать нельзя, только смотреть загруженные самим Netflix.

Netflix Is A Joke

В Fast Laughs попадают короткие фрагменты комедий, ситкомов или выступлений стендаперов длиной от 15 до 45 секунд. Клипы из Fast Laughs можно выкладывать в соцсети и лайкать кнопкой «Lol». Netflix пообещал вскоре запустить тестирование функции на устройствах с Android.