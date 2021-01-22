30-летний канадский тиктокер с ником Lubalin стал известен благодаря тому, что поет песни по мотивам драм в интернете. Не драм уровня «твиттер и фейсбук против сторонников Дональда Трампа». Нет-нет, речь о постах и комментариях на приземленные темы: про масло, съемное жилье или соусы к салату.

Его последнее произведение — как раз про соусы. Но оно особенное не только поэтому: в этом видео с Lubalin снялись телеведущий Джимми Фэллон и актриса Элисон Бри. Вот что у них получилось:

Turning Random Internet Drama into Songs Part 4 with Lubalin and Alison Brie The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Если вы не понимаете английский язык, то вот краткий пересказ спора: комментаторы рассказывают, какой соус для салата их любимый. Многие называют блю-чиз, сделанный на основе сыра с плесенью. И каждому из таких комментаторов женщина по имени Кэти, которую озвучивает Элисон Бри, с отвращением отвечает: «В блю-чиз — плесень».

Песня про блю-чиз — всего четвертая в серии про интернет-драмы от Lubalin. Он начал эту серию в декабре 2020 года с видео на основе переписки в фейсбуке: там один пользователь спрашивает у другого, доступна ли еще квартира из его объявления. Тот отвечает, что да, объявление в силе, но затем разговор приобретает неожиданный поворот: первый собеседник (тот, что начал разговор) просит перестать ему написывать!

Вторая песня была про Кэролайн, которая якобы присвоила себе чужой рецепт запеканки из брокколи.

В третьем видео нет никакого спора, это перепевка поста одного человека. Но драмы — хоть отбавляй. «Я не хочу встречать людей. Мне не нужны новые друзья. Мне просто нужно масло. Мас-лооооооо».