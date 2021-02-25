Тиктокеры проверяют родственников на знакомство с Pornhub: включают при них музыку из заставки, которая тут же переходит в песню Чайлдиша Гамбино

Тиктокеры по всему миру устраивают проверки своим друзьям и родственникам — узнают ли те мелодию, играющую в начале роликов порносайта Pornhub? Началось все с тиктокера Халиля Абдуллы. 19 января он выложил скетч, где музыка из заставки Pornhub плавно переходит в песню «Redbone» Чайлдиша Гамбино. По сюжету, Абдулла таким образом обманывает родственника, который врывается в его комнату, заслышав знакомые звуки из порно.

khaleel

Микс темы Pornhub и трека Гамбино в феврале начали использовать и другие тиктокеры. Они громко включали этот микс в компании близких и записывали на видео их реакцию. Некоторым хватало пары секунд, чтобы узнать мелодию из порнофильмов, другие просто удивлялись, что их снимают. Важный момент, который подчеркивают сами тиктокеры: не все родственники, среагировавшие на заставку Pornhub, могут считаться знатоками порно. Некоторые из них могли инстинктивно поднять голову, услышав громкие звуки.

Так или иначе, тиктоки с проверкой стали одним из главных трендов февраля — ролики с недоумевающими родственниками набирают миллионы просмотров и лайков.

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