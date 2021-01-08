шапито
Найден самый уютный аккаунт в тиктоке — там котята Гугл и Яндекс изображают шоферов и спят в зимних ботинках
Источник: Meduza
⚡Срочные новости: котята Яндекс и Гугл забрались в зимние ботинки со снежинками, сложили лапки и сделали вид, что куда-то едут. Но куда им ехать, они же кошки! «Едем мы на дискотеку», — предложила хозяйка. А потом схватилась за ботинки, чуть потрясла и сделала «Бр-р-р», изображая рев мотора.
🎵Обязательно включите звук!
Никуда в итоге Гугл с Яндексом не поехали: в ботинках было слишком тепло и уютно, поэтому они просто уснули.
Бонус!
Также обнаружено лучшее поздравление с Новым годом.