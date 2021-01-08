⚡Срочные новости: котята Яндекс и Гугл забрались в зимние ботинки со снежинками, сложили лапки и сделали вид, что куда-то едут. Но куда им ехать, они же кошки! «Едем мы на дискотеку», — предложила хозяйка. А потом схватилась за ботинки, чуть потрясла и сделала «Бр-р-р», изображая рев мотора.

🎵Обязательно включите звук!

Никуда в итоге Гугл с Яндексом не поехали: в ботинках было слишком тепло и уютно, поэтому они просто уснули.

Бонус!

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