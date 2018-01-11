Во Франции котенок пристал к проводнику. Тот покатал его на поезде и помог найти хозяйку

Во Франции на станции Вуавр-ле-ле-Ман, которая располагается в провинции Сарта, пассажиры заметили на железнодорожных путях кошку. Животное не хотело уходить с путей, и проводник поезда Гийом Чуэка решил отнести котенка в парк у вокзала. Но ничего не вышло: кошка последовала за Чуэка на перрон. «Я взял ее с собой и сказал: „ты поедешь со мной, малютка, что-нибудь придумаем, когда будем в Ле-Мане“», — рассказал мужчина.

Чуэка отметил, что котенок вел себя очень хорошо — сидел на своем месте и изредка мяукал. Проводник выложил фотографию потерявшейся кошки в твиттер и попросил подписчиков помочь с поиском хозяев.

Passager monté à Voivres ce matin. 😺

Ce chaton, qui a déjà fait dont stage en cabine de conduite @TERPays2LaLoire sera heureux de retrouver sa famille.

La gare du Mans s'occupe de lui et va le remettre à un service vétérinaire en attendant. Merci de faire tourner 😉 pic.twitter.com/z9r3erLZwN — Guigui (@guiguitrotter) January 10, 2018

Чуэка оставил кошку на вокзале в городе Ле-Ман — конечной станции поезда. Там ее покормили и приласкали. Оказалось, кошку зовут Нуазетт, и она потерялась. Хозяйку животного нашли через твиттер, она приехала за питомцем в тот же день.