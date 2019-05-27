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шапито

Котенок притаился за углом и попытался напугать хозяина. А тот даже не заметил ((

Источник: Meduza

«Малыш попытался меня напугать» — видео с таким заголовком выложил пользователь Reddit под ником Rottems. Что внутри? Покушение на человеческую жизнь. В исполнении котенка!

Ролик длится всего пять секунд. Его герой (возможно, сам Rottems) идет по коридору. В конце видео на него прыгает притаившийся за углом котенок. Покушение завершается неудачей — животное промахивается. Главный герой просто идет дальше. Все.

Антон Спесивцев

Что пишут на Reddit

julitolay

«Почему ты просто ушел, проигнорировав покушение на убийство?»

redditnathaniel

«После нескольких покушений […] ты просто привыкаешь».

Dark_WebNinja

«И ты даже не сделал вид, что тебе страшно??? Грубиян».

PotatoAvenger

«Каково это — остаться в живых?»

CouloirFlow

«Мой огромный мейн-кун проворачивает такое каждый день. И реально пугает меня».