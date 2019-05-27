шапито
Котенок притаился за углом и попытался напугать хозяина. А тот даже не заметил ((
Источник: Meduza
«Малыш попытался меня напугать» — видео с таким заголовком выложил пользователь Reddit под ником Rottems. Что внутри? Покушение на человеческую жизнь. В исполнении котенка!
Ролик длится всего пять секунд. Его герой (возможно, сам Rottems) идет по коридору. В конце видео на него прыгает притаившийся за углом котенок. Покушение завершается неудачей — животное промахивается. Главный герой просто идет дальше. Все.
Что пишут на Reddit
julitolay
«Почему ты просто ушел, проигнорировав покушение на убийство?»
redditnathaniel
«После нескольких покушений […] ты просто привыкаешь».
Dark_WebNinja
«И ты даже не сделал вид, что тебе страшно??? Грубиян».
PotatoAvenger
«Каково это — остаться в живых?»
CouloirFlow
«Мой огромный мейн-кун проворачивает такое каждый день. И реально пугает меня».