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шапито

Артемий Лебедев нашел у Юлии Навальной немецкое гражданство… Ой, нет, ошибся, бывает! Правда, «новости» об этом уже написаны и опубликованы

Источник: Meduza

Дизайнер Артемий Лебедев опубликовал в своем телеграм-канале пост, разоблачающий Юлию Навальную. Лебедев прикрепил к записи фотографию документа, якобы подтверждающего наличие немецкого гражданства у жены Алексея Навального. Этот документ, судя по картинке, выдан в 2019 году.

«Медуза, прокомментируй!» — потребовал дизайнер. И добавил: «О чем это говорит мне? О том, что нашему главному фельетонисту, как любому политику или священнику, как любому двуличному лицемеру, не чужды земные заботы — слава, деньги, обеспеченная старость в тихой гавани».

«Медуза» комментирует: чтобы убедиться, что это фейк, достаточно воспользоваться поиском картинок в гугле. Например, снимок Юлии Навальной, помещенный на этом «документе», на самом деле сделан для издания «Афиша».

Лебедеву указали на ошибку — и он немедленно дописал в пост следующее: «UPD. Это фейк. Факт проверен».

Обновление. Лебедев еще раз дополнил пост: «UPD2. Ну обосрался и обосрался, чего бубнить-то».

Вслед за Лебедевым разоблачения известных персон выложили пользователи твиттера. Среди них — стендап-комик Данила Поперечный.

Впрочем, некоторые российские издания выпустили материалы о «немецком гражданстве» Навальной. Вот с такими заголовками:

  • «Московский Комсомолец»: «Артемий Лебедев нашел у жены Навального „гражданство“ ФРГ»
  • «Царьград»: «Зачем Юлия Навальная сбежала в Германию: версия Артемия Лебедева»
  • «Слово и дело»: «Адвокат Юлии Навальной промолчала по поводу слитого в Сеть документа о гражданстве»
  • РИА ФАН: «У Юлии Навальной есть удостоверение личности гражданки Германии»
  • Опять же, РИА ФАН: «Соловейчик о получении Навальной гражданства ФРГ: Счастья ей на немецкой земле»

А также!

Глава региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков так прокомментировал фейк, опубликованный Лебедевым

Артемий Лебедев вываливает фейковую фотку «немецкого паспорта Юлии Навальной» (который некий аноним одновременно присылает множеству журналистов). И в течение 10 минут после этого я получаю 20 звонков: «Прокомментируйте! Как вы считаете, это фейк или нет?» Я смотрю на эту «копию паспорта» и злюсь ужасно. Потому что ведь что получается: вот я комментирую, и дальше журналисты напишут: «Опубликована фотография предположительно немецкого паспорта Юлии Навальной, в штабе Навального прокомментировали, что это фейк». Получается — мнение против мнения. Вот есть мнение Лебедева, вот есть комментарий Волкова; дорогой читатель, сам решай, что тебе ближе.

Еще одно обновление.

Шапито ниже — не фейк. Факты проверены

Максим Иванов

Фото в анонсе: Алексей Мальгавко / Reuters / Scanpix / LETA

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