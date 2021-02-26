Артемий Лебедев нашел у Юлии Навальной немецкое гражданство… Ой, нет, ошибся, бывает! Правда, «новости» об этом уже написаны и опубликованы

Дизайнер Артемий Лебедев опубликовал в своем телеграм-канале пост, разоблачающий Юлию Навальную. Лебедев прикрепил к записи фотографию документа, якобы подтверждающего наличие немецкого гражданства у жены Алексея Навального. Этот документ, судя по картинке, выдан в 2019 году.

«Медуза, прокомментируй!» — потребовал дизайнер. И добавил: «О чем это говорит мне? О том, что нашему главному фельетонисту, как любому политику или священнику, как любому двуличному лицемеру, не чужды земные заботы — слава, деньги, обеспеченная старость в тихой гавани».

«Медуза» комментирует: чтобы убедиться, что это фейк, достаточно воспользоваться поиском картинок в гугле. Например, снимок Юлии Навальной, помещенный на этом «документе», на самом деле сделан для издания «Афиша».

Лебедеву указали на ошибку — и он немедленно дописал в пост следующее: «UPD. Это фейк. Факт проверен».

Обновление. Лебедев еще раз дополнил пост: «UPD2. Ну обосрался и обосрался, чего бубнить-то».

Вслед за Лебедевым разоблачения известных персон выложили пользователи твиттера. Среди них — стендап-комик Данила Поперечный.

Впрочем, некоторые российские издания выпустили материалы о «немецком гражданстве» Навальной. Вот с такими заголовками:

«Московский Комсомолец»: «Артемий Лебедев нашел у жены Навального „гражданство“ ФРГ»

«Артемий Лебедев нашел у жены Навального „гражданство“ ФРГ» «Царьград»: «Зачем Юлия Навальная сбежала в Германию: версия Артемия Лебедева»

«Зачем Юлия Навальная сбежала в Германию: версия Артемия Лебедева» «Слово и дело»: «Адвокат Юлии Навальной промолчала по поводу слитого в Сеть документа о гражданстве»

«Адвокат Юлии Навальной промолчала по поводу слитого в Сеть документа о гражданстве» РИА ФАН: «У Юлии Навальной есть удостоверение личности гражданки Германии»

«У Юлии Навальной есть удостоверение личности гражданки Германии» Опять же, РИА ФАН: «Соловейчик о получении Навальной гражданства ФРГ: Счастья ей на немецкой земле»

А также!

«Общественная служба новостей»: «Артемий Лебедев проверил на подлинность „немецкое удостоверение“ Юлии Навальной»

Глава региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков так прокомментировал фейк, опубликованный Лебедевым

Артемий Лебедев вываливает фейковую фотку «немецкого паспорта Юлии Навальной» (который некий аноним одновременно присылает множеству журналистов). И в течение 10 минут после этого я получаю 20 звонков: «Прокомментируйте! Как вы считаете, это фейк или нет?» Я смотрю на эту «копию паспорта» и злюсь ужасно. Потому что ведь что получается: вот я комментирую, и дальше журналисты напишут: «Опубликована фотография предположительно немецкого паспорта Юлии Навальной, в штабе Навального прокомментировали, что это фейк». Получается — мнение против мнения. Вот есть мнение Лебедева, вот есть комментарий Волкова; дорогой читатель, сам решай, что тебе ближе.

Еще одно обновление.

Максим Иванов Фото в анонсе: Алексей Мальгавко / Reuters / Scanpix / LETA