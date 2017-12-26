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«Газпром нефть» выпустила календарь на 2018 год. На нем нашли QR-код с оскорблением Артемия Лебедева

Meduza
09:25, 26 декабря 2017

Пользователь сайта Pikabu под ником ecobender обратил внимание на QR-код, который размещен на календаре «Дизель Опти», выпущенном компанией «Газпром нефть». Сам код находится в нижней части календаря:

ecobender

ecobender решил просканировать код с помощью приложения и обнаружил, что в нем зашифровано оскорбление в адрес дизайнера Артемия Лебедева. «Артемий Лебедев — ******* [гомосексуал] и ****** [любитель орального секса]», — говорится в QR-коде.

Рекламное агентство «Редарт», которое занималось производством календаря для «Газпром нефти», назвало QR-код «досадной ошибкой» и принесло извинения Артемию Лебедеву. «Сотрудник проигнорировал согласованный с заказчиком макет с верной ссылкой на сайт и направил в типографию некорректный вариант», — заявили представители «Редарт». Агентство отзовет партию календарей и выпустит новую — с правильным QR-кодом.

Дополнение. Артемий Лебедев сообщил, что ему пришло письмо от «Газпромнефть-Центр», в котором компания сообщила об инциденте. «Вообще, у меня нет никаких претензий. Это круто и прикольно, хотя и непрофессионально со стороны подрядчика», — написал дизайнер. Лебедев отметил, что ему приятно получать такие «пасхалки», но их авторы должны быть уволены.
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