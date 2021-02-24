«Это мирный протест. Если не считать зомби, который прямо сейчас грызет мою руку» В Австралии журналистка вела репортаж, пока ее жевал ходячий мертвец

Австралийскую журналистку Бьянку Стоун во время репортажа с акции протеста покусал зомби. Акцию у стен здания парламента в Брисбене устроили активисты движения , выступающего против изменений климата.

7NEWS Australia

Активисты переоделись в ходячих мертвецов, чтобы показать, к чему в будущем приведет игнорирование вопросов, связанных с климатом. Один из собравшихся у парламента зомби влез в репортаж: стал громко рычать, стонать, дергать журналистку за руку и даже кусать. Стоун продолжала работать, несмотря на вцепившегося в нее мертвеца.

Darren England / EPA / Scanpix / LETA

«Это мирный протест. Если не считать зомби, который прямо сейчас грызет мою руку», — пошутила журналистка. В свою очередь Стоун, будучи профессионалом, попыталась взять комментарий у прилипчивого мертвеца. Тот в ответ прохрипел, что «просто делал свою работу, изменения климата — пофиг». Судя по всему, загримированная активистка изображала политиков, которые не пытаются бороться с климатическими изменениями.

В любом случае, Стоун довела репортаж до конца и передала слово своим коллегам.