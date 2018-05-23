Жители Флориды получили оповещение о восстании зомби. Властям пришлось извиняться

Власти штата Флорида извинились перед жителями города Лейк Уорт за ложную тревогу о восстании зомби. Оповещение разослали в ночь на воскресенье, 20 мая, во время отключения электроэнергии.

В сообщении говорилось, что сроки восстановления электроснабжения неизвестны из-за активности зомби. Его получили почти 8 тысяч человек. Через 27 минут подача электроэнергии была восстановлена.

«Я хочу подчеркнуть, что в Лейк Уорт нет зомби, и принести извинения за системное оповещение», — заявил Бен Керр, специалист по коммуникации в администрации города.

Zombie alert in Lake Worth!!



Seriously.



The city sent out a zombie alert early Sunday morning.



This is the alert.



The city tells me they’re not sure how it happened.



I’ll tell you their explanation @WPBF25News at 6. pic.twitter.com/1waeuwdX0G — Ari Hait (@wpbf_ari) May 21, 2018