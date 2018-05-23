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Жители Флориды получили оповещение о восстании зомби. Властям пришлось извиняться

Meduza
08:40, 23 мая 2018

Власти штата Флорида извинились перед жителями города Лейк Уорт за ложную тревогу о восстании зомби. Оповещение разослали в ночь на воскресенье, 20 мая, во время отключения электроэнергии.

В сообщении говорилось, что сроки восстановления электроснабжения неизвестны из-за активности зомби. Его получили почти 8 тысяч человек. Через 27 минут подача электроэнергии была восстановлена.

«Я хочу подчеркнуть, что в Лейк Уорт нет зомби, и принести извинения за системное оповещение», — заявил Бен Керр, специалист по коммуникации в администрации города.

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