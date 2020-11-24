Пермь поражена коми-пермяцким вирусом, который обращает людей в зомби Спасти город может только Колян! Вышел трейлер абсурдной комедии «Реальные пацаны против зомби»

Ну что, думали, 2020 год уже ничем не удивит? Вот, пожалуйста — вышел трейлер фильма «Реальные пацаны против зомби», в котором Колян из «Реальных пацанов» вместе с друзьями спасает родную Пермь от коми-пермяцкого вируса. Этот вирус обращает жителей в кровожадных зомби. Власти предпочли забыть о Перми: город оцепила Росгвардия, никого не впускают и не выпускают. Связи нет. Пермь даже из прогноза погоды убрали!

Телеканал ТНТ

Впрочем, жители быстро привыкают к толпам зомби, говорят, что «в 90-е и похуже было». И все бы ничего, вот только жену Коляна кусают зомби. И, чтобы спасти любимую, Колян отправляется на поиски лекарства от коми-пермяцкого вируса.

Премьера фильма намечена на 17 декабря 2020 года. Картину покажут в кинотеатрах, если к этому моменту они еще будут работать.