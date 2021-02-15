«Это в поддержку русской зимы и Греты» Дмитрий Медведев опубликовал фото с фонарями. Но пояснил, что они не в честь Навального

14 февраля сторонники Алексея Навального проводили акцию «Любовь сильнее страха». Ее суть сводилась к следующему: нужно было выйти во двор, посветить фонариками и опубликовать фото в соцсетях.

Примерно за час до акции заместитель председателя Совета безопасности, бывший президент и премьер РФ Дмитрий Медведев запостил в своем инстаграме три фотографии с зимними пейзажами, сопроводив их подписью «Февраль 2021: настоящая зима, мороз и снег». На каждом из снимков присутствовали зажженные уличные фонари.

В комментариях у Медведева пользователь Вадим Манукян написал: «Дмитрий Анатольевич, на „Дожде“ сказали, что это Вы так поучаствовали в акции в поддержку Навального, снимая фонари)».

На что чиновник ответил следующее: «Ошиблись, это в поддержку настоящей русской зимы, борьбы с изменением климата и Греты 😂😂😂».

Как отмечает «Дождь», в эфире и на сайте телеканала вовсе не утверждали, что Медведев участвовал в акции, а лишь описывали фотографию с фонарем, время и обстоятельства ее публикации. Ведущий «Дождя» Павел Лобков пошутил на эту тему: «Дмитрий Анатольевич, если вы правда поддерживаете эту акцию — я думаю, что вряд ли — подмигните».