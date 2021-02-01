, считаю гражданина Навального политическим проходимцем. Он авантюрными способами стремится залезть во власть для достижения своих политических целей. Недавно знакомый регистрировался в твиттере — он отметил среди интересов искусство, а ему рекомендовали подписаться на Навального. Разве это не политическая позиция? Это вмешательство во внутренние дела другого государства. Сейчас Навальный ведет себя гораздо более цинично и разнузданно, чем несколько лет назад. Нам говорят, что в протесты не вовлекают подростков, но не надо никого «лечить». Я же вижу в соцсетях много подростков, кто хочет себя в этом смысле проявить, — и это понятно, в этот период все во взглядах радикалы. И само по себе это ничего: когда речь о соцсетях, вопросов нет. Но абсолютно недопустимо во время пандемии вытаскивать на улицу людей, в том числе малолетних, для участия в незаконном митинге. Меня не беспокоит протестная активность, если она законна. Нормальный, легальный способ проявить свою гражданскую позицию — голосовать на выборах. Недавно Навальный сказал, что . Ну здоров, и слава богу, поэтому разборки по этому вопросу в будущем, видимо, неуместны. А если все-таки повод сохранится, то Россия должна получить данные о его здоровье — а нам их . Что касается к Навальному, то их должен решить суд. Тот вправе принять любое решение, которое посчитает адекватным и справедливым. Надо дождаться решения суда.

За основу взяты выдержки из интервью замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. По материалам «Интерфакса» и ТАСС (1, 2, 3).

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Александр Бакланов Фото в анонсе: Екатерина Штукина / ТАСС / Vida Press