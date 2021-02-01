Пользователь твиттера Дмитрий Медведев недоволен: соцсеть вместо чего-то высокодуховного рекомендует подписываться на Навального. Говорит, так нельзя

Екатерина Штукина / Pool / ТАСС / Scanpix / LETA

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в беседе с журналистами пожаловался на то, что Twitter рекомендует россиянам подписываться на Алексея Навального.

Медведев сослался на «любопытный, совсем недавний» случай, произошедший с его знакомым:

При регистрации [в твиттере] там всегда задается вопрос: а че вам интересно… Что вам, так сказать, интересно. Что бы вы хотели смотреть, какую информацию получать. Но он там ставил, по-моему, музеи, театры, искусство. Ну, вот именно в такой сфере. Ему сразу же вывалился список людей, на которых ему рекомендуют подписаться с учетом российского происхождения заявителя для создания аккаунта. Кто там первым был? Алексей Навальный. Разве это не политическая позиция? Мне кажется, что это абсолютно политизированная, абсолютно циничная позиция, да еще и связанная со вмешательством во внутренние дела другого государства.

По мнению Медведева, иностранные корпорации, в том числе Twitter, вмешиваются в российскую политику. Он даже сравнил рекомендации подписываться на Навального с недавним «вопиющим, за гранью понимания» баном Дональда Трампа в твиттере: «Почему такое решение принимают? Ну, потому, что они так посчитали правильным сделать. А почему они так посчитали правильным сделать? А потому, что они симпатизируют демократам».

Обновление. Журналист Дмитрий Колезев повторил действия знакомого Дмитрия Медведева и выяснил, что Twitter рекомендует не только аккаунт Навального, но и «Медузу». А также аккаунт «Ужасные мемы» и комика Данилу Поперечного. Об этом Медведев почему-то умолчал.

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