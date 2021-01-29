Захотелось: художник из Петербурга создал концепт набора Lego по мотивам русских сказок. В главной роли Баба Яга

Художник из Петербурга Артем Бизяев создал концепт набора LEGO по мотивам русских народных сказок — с Бабой Ягой в главной роли. Компанию ей составили Василиса Премудрая, избушка на курьих ножках, кот-баюн и лягушка по кличке Вова. У Бабы Яги есть фирменная ступа, печь и огромный мухомор (а также, если приглядеться, костяная нога!).

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Бизяев выложил свою работу на сайте Lego Ideas. Компания черпает оттуда идеи для новых наборов конструктора — и лучшие воплощает в жизнь. Чтобы на работу обратили внимание, она должна набрать 10 тысяч голосов. Lego, по словам Бизяева, дает на это два года, но его Баба Яга набрала нужное количество голосов всего за 16 часов.

Есть шанс, что компания все же отклонит идею выпустить набор по мотивам русских народных сказок — например, если он покажется слишком страшным. Ну или если с ним тяжело будет играть.

Бизяев надеется, что у него все получится: «Надо делать больше всего славянского в поп-культуре, потому что, судя по всему, люди этого хотят! <…> Теперь остается надеяться, что маркетологи из Lego просекут фишку🤞🤞».