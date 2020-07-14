Из LEGO можно будет построить приставку Nintendo и ретро-телевизор. Не знаем, зачем это нужно. Но уже хочется!

Компании LEGO и Nintendo представили набор конструктора, приуроченный к 35-летию приставки NES (в России более известна как Dendy).

Набор состоит из 2646 деталей. В него входят консоль, геймпад, игровой картридж и миниатюрный ретро-телевизор с изображением уровня из Super Mario Bros. Сбоку у телевизора есть ручка — ее можно крутить, и тогда Марио будет прыгать по платформам.

Nintendo

Если поставить на верх телевизора фигурку Марио из LEGO-набора Adventures with Mario Starter Course, то можно услышать звуки из Super Mario Bros.

Набор поступит в продажу 1 августа. Его стоимость составит 200 долларов (около 14 тысяч рублей).