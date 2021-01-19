Все воробьи как воробьи, а один возомнил себя Ван Даммом. Именно этого нам не хватало в безумном январе 2021-го

Январь 2021 года: сторонники Дональда Трампа штурмуют Капитолий, а самому Трампу объявляют импичмент, Алексей Навальный возвращается в Россию и немедленно оказывается под стражей, коронавирус никуда не собирается уходить…

Когда казалось, что ничем хорошим начало 2021-го уже не отметится, появился он — воробей, изображающий Жан-Клода Ван Дамма из легендарной рекламы Volvo.

Что за реклама? Volvo Trucks — The Epic Split feat. Van Damme (Live Test) Volvo Trucks

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Воробья, сидящего на двух ветках, снял фотограф из Киото с ником @zaikoshobunsale (как его зовут, мы не знаем). И за два дня твит с птицей набрал полтора миллиона лайков — очень много! Для масштаба взглянем на один из самых популярных твитов 2020 года, в котором Маколей Калкин, сыгравший главного героя в серии фильмов «Один дома», объявляет, что ему исполнилось 40 лет. У того твита — 3,3 миллиона лайков.

Но вернемся к воробью!

Оказалось, что птица на двух ветках может напоминать и мэнспрединг, и другие жизненные ситуации.

Воробей, ты не одинок