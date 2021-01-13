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шапито

Змеи смекнули: если закрутиться в лассо, можно залезть на столб!

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Плохие новости для тех, кто боится змей: оказывается, некоторые из них — а именно коричневая бойга — умеют сворачиваться в лассо. Таким образом они могут даже залезть наверх по столбу. Зоологи впервые описали подобный способ передвижения змей в публикации для журнала Current Biology. Видео со столбом записали на острове Гуам, куда бойг завезли во время Второй мировой войны. Но, возможно, так умеют не только они, но и их собратья из других регионов.
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