Трампу предлагают самолет до Ростова, по американским каналам показывают «Лебединое озеро», российский посол кормит протестующих гречкой Как соцсети отреагировали на штурм Капитолия

6 января сторонники Дональда Трампа попытались захватить Капитолий, где утверждали победу Джо Байдена на президентских выборах. Протестующим удалось прорваться в зал заседаний Сената, кабинеты конгрессменов и сенаторов. Через несколько часов их разогнали силами спецназа ФБР. В ходе столкновений погибли четыре человека.

Штурм Капитолия стал историческим и по-настоящему страшным событием. На его серьезное осмысление уйдет немало времени — но соцсети, как это часто бывает, отреагировали с юмором и даже с сарказмом.

Разумеется, первый вопрос, который возник у многих: как такое вообще стало возможным? У нас, конечно, есть свой ответ на него — но кое-кто копнул глубже и установил истинную причину. Оказывается, дело в фейсбуке!

«Сайт, на котором оценивают привлекательность студенток» / «Кажется, Капитолий под контролем мужчины в шлеме викинга»

Один из сторонников Трампа решил унести на память подиум — и был крайне доволен собой.

Довольны и мы. Остается только сделать выбор:

Другой протестующий, очевидно, собирался прийти к Капитолию с флагом Джорджии — одного из штатов, где, по версии Трампа, сфальсифицировали выборы. Но что-то пошло не так.

«Этот парень просто вбил в поиск на Амазоне „флаг Джорджии“ и кликнул по первой ссылке»

Каждый, кто играл в третьих «Героев меча и магии», знает, что Капитолий — важнейшее здание в городе.

Реакция из России (и не только)

Недовольство результатами выборов и подозрения в фальсификациях, масштабные митинги, попытка захвата правительственных зданий, столкновения с силовиками — как тут не вспомнить похожие события из истории нашей части света?

«Дорогой Дональд Трамп! ПРИЕЗЖАЙТЕ В РОССИЮ И ПОСЕТИТЕ ПРЕКРАСНЫЙ ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ! НИЗКИЕ цены, КРАСИВЫЕ виды, ХОРОШАЯ компания друзей! ОБНИМАЕМ!»

Действующий президент и его сын готовы защищать страну с оружием в руках.

Один из символов августовского путча — балет «Лебединое озеро», который тогда показывали по всем каналам.

Нашлась и такая историческая параллель.

А российской пропаганде, похоже, придется пересмотреть свои аргументы о допустимости полицейского насилия во время массовых протестов.

Шаман, который смог

Безусловно, самым ярким героем вчерашних событий стал мужчина, который пришел к Капитолию с голым торсом и в меховой шапке с рогами. А также с мегафоном, в патриотическом гриме и с американским флагом.

Мужчину зовут Джейк Анджели, но он более известен под именем Q Shaman — то есть, он является сторонником теории заговора QAnon.

Советы на случай, если захотите выглядеть как он:

«Скопируй его образ»

Шаман председательствует в Сенате США. Теперь вы точно видели все — хотя год только начался.

В августе прошлого года шаман кричал на посетителей торгового центра в Глендейле и рассказывал им о тайном смысле знаков у туалета: их якобы используют педофилы.

«Мое личное видео года: шаман пытается очистить торговый центр в Аризоне от сатанистов-торговцев детьми»

Еще шаман хорошо бы смотрелся на обложке альбома Village People.

Впрочем, он хорошо смотрится где угодно.

Помните «Большие гонки»?

Надо признать: это был день «ИА Панорама»

Сотрудники сайта сатирических новостей явно работали в удовольствие.

Как, впрочем, и их зарубежные коллеги из The Onion.

«Сербия отправляет миротворцев в США»