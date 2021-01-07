Трампу предлагают самолет до Ростова, по американским каналам показывают «Лебединое озеро», российский посол кормит протестующих гречкой Как соцсети отреагировали на штурм Капитолия
6 января сторонники Дональда Трампа попытались захватить Капитолий, где утверждали победу Джо Байдена на президентских выборах. Протестующим удалось прорваться в зал заседаний Сената, кабинеты конгрессменов и сенаторов. Через несколько часов их разогнали силами спецназа ФБР. В ходе столкновений погибли четыре человека.
Штурм Капитолия стал историческим и по-настоящему страшным событием. На его серьезное осмысление уйдет немало времени — но соцсети, как это часто бывает, отреагировали с юмором и даже с сарказмом.
Разумеется, первый вопрос, который возник у многих: как такое вообще стало возможным? У нас, конечно, есть свой ответ на него — но кое-кто копнул глубже и установил истинную причину. Оказывается, дело в фейсбуке!
Один из сторонников Трампа решил унести на память подиум — и был крайне доволен собой.
Довольны и мы. Остается только сделать выбор:
Другой протестующий, очевидно, собирался прийти к Капитолию с флагом Джорджии — одного из штатов, где, по версии Трампа, сфальсифицировали выборы. Но что-то пошло не так.
Каждый, кто играл в третьих «Героев меча и магии», знает, что Капитолий — важнейшее здание в городе.
Реакция из России (и не только)
Недовольство результатами выборов и подозрения в фальсификациях, масштабные митинги, попытка захвата правительственных зданий, столкновения с силовиками — как тут не вспомнить похожие события из истории нашей части света?
Действующий президент и его сын готовы защищать страну с оружием в руках.
Один из символов августовского путча — балет «Лебединое озеро», который тогда показывали по всем каналам.
Нашлась и такая историческая параллель.
А российской пропаганде, похоже, придется пересмотреть свои аргументы о допустимости полицейского насилия во время массовых протестов.
Шаман, который смог
Безусловно, самым ярким героем вчерашних событий стал мужчина, который пришел к Капитолию с голым торсом и в меховой шапке с рогами. А также с мегафоном, в патриотическом гриме и с американским флагом.
Мужчину зовут Джейк Анджели, но он более известен под именем Q Shaman — то есть, он является сторонником теории заговора QAnon.
Советы на случай, если захотите выглядеть как он:
Шаман председательствует в Сенате США. Теперь вы точно видели все — хотя год только начался.
В августе прошлого года шаман кричал на посетителей торгового центра в Глендейле и рассказывал им о тайном смысле знаков у туалета: их якобы используют педофилы.
Еще шаман хорошо бы смотрелся на обложке альбома Village People.
Впрочем, он хорошо смотрится где угодно.
Помните «Большие гонки»?
Надо признать: это был день «ИА Панорама»
Сотрудники сайта сатирических новостей явно работали в удовольствие.
Как, впрочем, и их зарубежные коллеги из The Onion.