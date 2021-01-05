Житель Новопесчаной улицы в Москве Евгений Лукьянов 3 ноября написал в твиттере, что в его районе проблемы со связью — и тегнул официальный аккаунт компании «Мегафон». Ему сообщили, что по этому адресу ведутся «работы на оборудовании». За два месяца связь, судя по твитам Лукьянова, так и не появилась, зато оператор показал, как оправдаться, когда пропущен дедлайн (в этом случае — 10 раз).

Итак, что можно ответить, если ваш дедлайн сместился 10 раз:

Мы делаем все возможное🙏

Приносим свои извинения 😭

Надеемся на ваше понимание 🙏

Нам понадобилось больше времени для решения вопроса.

На оборудовании все еще ведутся работы 😔

Планируем закончить их [работы] в течение недели.

Делаем все возможное, чтобы исправить ситуацию как можно скорее 😳

Приносим извинения за доставленные неудобства.

Действительно, ситуация неприятная.

Не хотели вас расстраивать 💚

В ходе переписки оператор посоветовал Лукьянову перезагрузить телефон — по его словам, это не помогло. 4 января собеседник попросил Лукьянова написать «Мегафону» в личку, но, кажется, ремонт оборудования это не ускорило. Когда восстановят связь на Новопесчаной улице, пока неизвестно.

В треде пользователи восхитились настойчивостью абонента и пожалели SMM-менеджера, которому (или которым) пришлось отвечать одно и то же несколько раз.