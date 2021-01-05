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шапито

Интрига в российском твиттере — когда же появится связь на Новопесчаной улице? Москвич уже два месяца пытается выяснить это у оператора, но ответа все еще нет

Источник: Meduza

Житель Новопесчаной улицы в Москве Евгений Лукьянов 3 ноября написал в твиттере, что в его районе проблемы со связью — и тегнул официальный аккаунт компании «Мегафон». Ему сообщили, что по этому адресу ведутся «работы на оборудовании». За два месяца связь, судя по твитам Лукьянова, так и не появилась, зато оператор показал, как оправдаться, когда пропущен дедлайн (в этом случае — 10 раз).

Итак, что можно ответить, если ваш дедлайн сместился 10 раз:

  • Мы делаем все возможное🙏
  • Приносим свои извинения 😭
  • Надеемся на ваше понимание 🙏
  • Нам понадобилось больше времени для решения вопроса.
  • На оборудовании все еще ведутся работы 😔
  • Планируем закончить их [работы] в течение недели.
  • Делаем все возможное, чтобы исправить ситуацию как можно скорее 😳
  • Приносим извинения за доставленные неудобства.
  • Действительно, ситуация неприятная.
  • Не хотели вас расстраивать 💚

В ходе переписки оператор посоветовал Лукьянову перезагрузить телефон — по его словам, это не помогло. 4 января собеседник попросил Лукьянова написать «Мегафону» в личку, но, кажется, ремонт оборудования это не ускорило. Когда восстановят связь на Новопесчаной улице, пока неизвестно.

В треде пользователи восхитились настойчивостью абонента и пожалели SMM-менеджера, которому (или которым) пришлось отвечать одно и то же несколько раз.

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