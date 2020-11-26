Сноуден уже постит мемы про Наташу, котов и сосиски. Вот ваш паспорт гражданина РФ, Эдвард

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден открыл для себя мемы про Наташу и котов. Возможно, таким образом он готовится к подаче на российское гражданство, которое собирается получить вместе с женой. Ну что, экзамен сдан (почти)!

Сноуден опубликовал в твиттере англоязычную версию мема про кота, который с балкона просит Наташу купить сосисок, раз уж та все равно «вышла на улицу». Надеемся, в ближайшее время Сноуден доберется и до классической версии мема с «Наташ, вставай, мы все уронили».