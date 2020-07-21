Герб Архангельска Сергей Афанасьев / Фотобанк Лори

Нет ничего увлекательнее, чем разглядывать российские гербы — многие выглядят не хуже, чем у какого-нибудь великого дома из «Игры престолов». Переводчица из Санкт-Петербурга Александра Голубева, она же «Альфина», запустила в твиттере тред с гербами муниципальных образований — и начала с герба Васильевского округа, входящего в состав Санкт-Петербурга.

В комментарии ей стали присылать другие российские гербы.

Тропарево-Никулино (район Москвы)

Нахичевань-на-Дону (часть Пролетарского района Ростова-на-Дону)

Зеленоград (административный округ Москвы)

Челябинск

Хорошево-Мневники (район в Москве)

Железногорск

Верхняя Пышма

Рыбинск

Текстильщики (район Москвы)

Реутов

Гагаринское и Звездное (округа в Санкт-Петербурге)