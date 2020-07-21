шапито
В твиттере хвастаются гербами своих городов, областей и районов. У одних исполинский бобр, у других — пасека. А у Челябинска вообще верблюд! 🐪
Источник: Meduza
Нет ничего увлекательнее, чем разглядывать российские гербы — многие выглядят не хуже, чем у какого-нибудь великого дома из «Игры престолов». Переводчица из Санкт-Петербурга Александра Голубева, она же «Альфина», запустила в твиттере тред с гербами муниципальных образований — и начала с герба Васильевского округа, входящего в состав Санкт-Петербурга.
В комментарии ей стали присылать другие российские гербы.