33 художника из России нарисовали свои варианты герба Москвы. Теперь там полиция, Собянин и поверженный Годзилла

Художники со всей России объединили усилия и нарисовали 33 анимированных версии герба Москвы в самых разных стилях. «В Москве всегда что-нибудь происходит. Только герб остается неизменным. Он состоит из четырех элементов: всадника [Георгия Победоносца], лошади, копья и змея. Все это можно переосмыслить и превратить в изображение, на котором кого-то пронзают», говорится в описании проекта.

Petrick

Новые версии герба получились такими:

конный полицейский бьет москвича дубинкой;

Сергей Собянин верхом на экскаваторе сносит дома в рамках программы реновации;

пассажир дерется клюкой в забитом общественном транспорте;

участница Pussy Riot сидя на динозавре пронзает полицейский УАЗ стрелой купидона.

Идея принадлежит художнику Михаилу Петрику. Полный список участников проекта можно увидеть вот здесь. Там же по отдельности выложены все 33 версии герба.