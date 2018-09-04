Школьникам в Сургуте раздали дневники с неправильным гербом России. Орел держит в лапах серп и молот

В Сургуте первоклассники получили дневники с неправильным изображением российского герба. Вместо скипетра и державы орел держит в лапах серп и молот. «Видимо, тот, кто разрабатывал макет дневника, ошибся. Мы разбираемся», — сказал советник главы администрации Сургута Александр Оверчук.

Югорские первоклассники получили дневники с неправильным гербом



Примерно 6000 сургутских школьников в этом году впервые сели за парты. Особым сюрпризом для первоклашек стал подарок от города - учебный дневник с полезной информацией.



Вот только содержание оказалось с ошибками. pic.twitter.com/Og9rG05X1v — Наш Сургут (@nach_surgut) September 4, 2018

По данным сайта Ura.ru, в мэрии начали проверку и обещают наказать виновных. Издание сообщает, что дневники печатали в Ульяновске, сейчас с издательством обсуждается возможность исправить ошибку.

Дневники с ошибкой получили около шести тысяч первоклассников Сургута. Их раздают в рамках городской программы «Дневник сургутского первоклассника», которая реализуется с 2012 года.