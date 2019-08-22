Художники из Екатеринбурга украсили ремонт дороги шуточными знаками. Рабочие два дня не замечали подмену

Екатеринбургские художники Hot Singles In Your Area установили на улицах города несколько табличек — все они стилизованы под знаки, предупреждающие о ремонте. Вместо привычных человечков с лопатой и текста «Внимание! Ведутся ремонтные работы» команда изобразила задумчивые эмодзи и обращения к прохожим. Например: «Может, у Вселенной есть дела поважнее, чем посылать нам знаки?».

Таблички Hot Singles In Your Area сложно спутать с настоящими. Но даже так на арт-инсталляцию не сразу обратили внимание. По мнению участников команды, дело в том, что тексты на таких знаках все равно мало кто читает — поэтому в подобных предупреждениях мало смысла.

«Наш первый знак „Если тебе нужен знак“ простоял на своем месте целых два дня. Он настолько мимикрировал под среду, что рабочие таскали его с собой от объекта к объекту как настоящий знак, — рассказали художники. — А как только заметили подвох — уничтожили арт. Видимо, они тоже получили свой знак».