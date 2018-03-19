Уличный художник Слава Птрк (Станислав Комиссаров) представил свою новую работу — . В акции участвовало 100 человек: они разбились на пары и танцевали вальс на замерзшем Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге.

В какой-то момент все танцоры остановились так, чтобы вместе образовать ту самую надпись про «пляшем» (она была видна с воздуха — и только если приглядеться). После этого они продолжили танцевать.

Слава Птрк — ***** пляшем / Slava Ptrk — Fuck it, letʼs dance slava ptrk

«Проект о том, что нужно сохранять оптимизм в любой ситуации, что бы ни происходило вокруг. Оптимизм с долей здорового пофигизма», — рассказал Слава Птрк в своем фейсбуке. По мнению художника, нужно «жить своей жизнью и делать свое дело», не обращая внимание на новости и политику.

«Если можешь на что-то повлиять — повлияй. Не можешь повлиять на события — забей. Пренебреги и вальсируй дальше», — заключил он. Съемки видео проходили 11 марта, за неделю до выборов президента России.