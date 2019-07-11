Только приезжай, мы еще опечатаем. Художница из Екатеринбурга после визита Путина превратила пломбы ФСО в стрит-арт

Екатеринбургская уличная художница Елена Шубенцева выпустила наклейки, стилизованные под пломбы Федеральной службы охраны (ФСО). Это реакция на состоявшийся 9 июля визит Владимира Путина в Екатеринбург.

К прибытию президента наклейками синего цвета с печатью ФСО опломбировали канализационные люки и уличные столбы. Журналисты местного издания E1 даже сделали фотожабы с объектами, которые также могла бы опломбировать ФСО — от ям на дорогах до переполненных мусорных контейнеров.

На работу художницы обратил внимание телеграм-канал Street Art Hunter. Наклейки Шубенцевой тоже синего цвета, на них нет герба и названия ведомства, но есть надпись «Опломбировано не открывать!».

Наклейки появились на афишах концертов Михаила Жванецкого, «Ленинграда» и «КняZz». «Всех в городе опломбировали к приезду сами знаете кого», — написала Шубенцева в своем инстаграме.