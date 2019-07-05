100 художников нарисовали Оксимирону клип на песню «Кем ты стал». Рэпер об этом даже не знал

Сто художников под руководством режиссера анимационной студии «Феникс» Федора Нечитайло нарисовали клип на песню Оксимирона «Кем ты стал». Каждый отвечал за небольшой фрагмент ролика.

Феникс Анимация

В клипе использовали только два цвета — черный и белый (исключение — концовка). Образы персонажей — писателя и его разочарованного фаната — были придуманы заранее. По ходу видео героев изображают в разных стилях рисовки.

«Я выбрал этот трек исходя из желания срежиссировать абсолютно не связанную с анимацией тему […], попробовать нечто совершенно неожиданное в качестве источника, — написал режиссер клипа. — „Кем ты стал“ с альбома „Горгород“ — отличная динамичная композиция с интересным текстом, подходящая для быстрой смены визуальных стилей и достаточно длинная и насыщенная, чтобы вместить гораздо больше художников».

Оксимирону клип понравился, о чем он и рассказал в своем твиттере: «Это очень ******* [здорово], трек словно обрел вторую жизнь. А главное — это полностью их инициатива […], меня даже в известность не ставили».

Имена и ники всех работавших над клипов художников можно найти в описании ролика на ютьюбе.