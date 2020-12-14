Дмитрий Рогозин поставил лайк Алексею Навальному. Его сердце растопили поздравления с запуском «Ангары»

За время пандемии природа настолько очистилась, что глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин снова лайкает твиты Алексея Навального. И это после его расследования о доходах семьи Рогозина (и множества твитов с критикой «Роскосмоса» и его главы).

Повод для лайков такой: 14 декабря состоялся успешный запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк. Рогозин не сдержался и написал у себя в твиттере: «Она летает, черт возьми!!!». А потом пошел лайкать тех, кто поздравил «Роскосмос» с успешным запуском. Среди них оказался Навальный, написавший, что это «очень круто».

Навальный порадовался за «Роскосмос» несмотря на то, что буквально за пару дней до запуска «Ангара» Рогозин у себя в твиттере оскорбил самого Навального и его соратников. «Кого Навальный на работу набирает? Обезьян, конечно», написал глава «Роскосмоса».