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Как глава «Роскосмоса» отреагировал на запуск ракеты «Ангара». Цитата
08:39, 14 декабря 2020
Источник: Meduza
Утром 14 декабря с космодрома Плесецк
запустили
тяжелую ракету-носитель «Ангара-А5» с макетом полезной нагрузки. Предстартовая подготовка и старт прошли в штатном режиме. Это был второй испытательный пуск тяжелой ракеты «Ангара» — в предыдущий раз ее
запустили
в декабре 2014 года. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин
отреагировал
на второй запуск ракеты твитом «Она летает, черт возьми!!!». В 2018 году глава SpaceX Илон Маск похожим образом прокомментировал первый
запуск
тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy с автомобилем Tesla. «****** [черт возьми], эта штука взлетела!» —
воскликнул
он.
Фото в анонсе: Сергей Савостьянов / ТАСС / Scanpix / LETA
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