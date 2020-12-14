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Как глава «Роскосмоса» отреагировал на запуск ракеты «Ангара». Цитата

Источник: Meduza
Утром 14 декабря с космодрома Плесецк <a href="https://www.roscosmos.ru/29674/" target="_blank">запустили</a> тяжелую ракету-носитель «Ангара-А5» с макетом полезной нагрузки. Предстартовая подготовка и старт прошли в штатном режиме. Это был второй испытательный пуск тяжелой ракеты «Ангара» — в предыдущий раз ее <a href="https://www.rbc.ru/technology_and_media/23/12/2014/549909719a79474b36a89f7a" target="_blank">запустили</a> в декабре 2014 года. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин <a href="https://twitter.com/Rogozin/status/1338365963306225664" target="_blank">отреагировал</a> на второй запуск ракеты твитом «Она летает, черт возьми!!!». В 2018 году глава SpaceX Илон Маск похожим образом прокомментировал первый <a href="https://meduza.io/news/2018/02/06/spacex-zapustila-v-kosmos-raketu-falcon-heavy-s-avtomobilem-tesla" target="_blank">запуск</a> тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy с автомобилем Tesla. «****** [черт возьми], эта штука взлетела!» — <a href="https://www.nationalgeographic.com/news/2018/02/elon-musk-reacts-spacex-falcon-heavy-launch-space-science/" target="_blank">воскликнул</a> он.
Утром 14 декабря с космодрома Плесецк запустили тяжелую ракету-носитель «Ангара-А5» с макетом полезной нагрузки. Предстартовая подготовка и старт прошли в штатном режиме. Это был второй испытательный пуск тяжелой ракеты «Ангара» — в предыдущий раз ее запустили в декабре 2014 года. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отреагировал на второй запуск ракеты твитом «Она летает, черт возьми!!!». В 2018 году глава SpaceX Илон Маск похожим образом прокомментировал первый запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy с автомобилем Tesla. «****** [черт возьми], эта штука взлетела!» — воскликнул он.

Фото в анонсе: Сергей Савостьянов / ТАСС / Scanpix / LETA