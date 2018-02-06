SpaceX запустила в космос ракету Falcon Heavy с автомобилем Tesla

Space X запустила ракету Falcon Heavy. Автомобиль Tesla будет летать вокруг Солнца под песню Дэвида Боуи. Фото и видео

Космическая компания Илона Маска SpaceX 6 февраля в 23:45 по московскому времени запустила тяжелую ракету-носитель Falcon Heavy, которая должна доставить находящийся внутри нее автомобиль Tesla к солнечной орбите. Об этом свидетельствует прямая трансляция запуска.

Ракета Falcon Heavy стартовала с космодрома космического центра имени Кеннеди во Флориде. На ее борту находится капсула с личным автомобилем Илона Маска — красным Tesla Roadster, в стереосистеме которого, по плану Маска, должна играть песня Дэвида Боуи «Space Oddity».

Запуск Falcon Heavy SpaceX

От Falcon Heavy благополучно отделились два ускорителя (вернулись на Землю) и первая ступень (что с ней, пока неизвестно). Вторая ступень ракеты доставит Tesla к гелиоцентрической орбите. Автомобиль будет обращаться вокруг Солнца, приближаясь то к Земле, то к Марсу.