SpaceX запустила в космос ракету Falcon Heavy с автомобилем Tesla

SpaceX
20:46, 6 февраля 2018
Надежный источник
Space X запустила ракету Falcon Heavy. Автомобиль Tesla будет летать вокруг Солнца под песню Дэвида Боуи. Фото и видео

Космическая компания Илона Маска SpaceX 6 февраля в 23:45 по московскому времени запустила тяжелую ракету-носитель Falcon Heavy, которая должна доставить находящийся внутри нее автомобиль Tesla к солнечной орбите. Об этом свидетельствует прямая трансляция запуска.

Ракета Falcon Heavy стартовала с космодрома космического центра имени Кеннеди во Флориде. На ее борту находится капсула с личным автомобилем Илона Маска — красным Tesla Roadster, в стереосистеме которого, по плану Маска, должна играть песня Дэвида Боуи «Space Oddity».

Запуск Falcon Heavy
SpaceX

От Falcon Heavy благополучно отделились два ускорителя (вернулись на Землю) и первая ступень (что с ней, пока неизвестно). Вторая ступень ракеты доставит Tesla к гелиоцентрической орбите. Автомобиль будет обращаться вокруг Солнца, приближаясь то к Земле, то к Марсу.

Ракета-носитель Falcon Heavy создана для вывода на орбиту тяжелых грузов (до 63 тонн). Фактически она представляет собой три ракеты Falcon 9, соединенных вместе. Первый полет Falcon Heavy был запланирован на 2017 год, но неоднократно откладывался.

Где посмотреть запуск Falcon Heavy

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