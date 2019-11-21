«Неужели в нашем бюджете так много лишних денег?» Навальный рассказал о недвижимости семьи Рогозина на 350 миллионов рублей

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и члены его семьи владеют недвижимостью в Подмосковье общей стоимостью в 350 миллионов рублей. Об этом говорится в новом расследовании ФБК Алексея Навального.

В декларации Рогозина за 2018-й год указан участок недалеко от Химок площадью в полгектара с домом площадью 800 квадратных метров. По оценке Навального, такая недвижимость стоит около 200 миллионов рублей.

Помимо этого, ФБК установил, что соседний участок принадлежит тестю Рогозина, 81-летнему Геннадию Серебрякову. Его стоимость расследователи оценили в 150 миллионов рублей.

Космические богатства Рогозина Алексей Навальный

Навальный обращает внимание, что с учетом официальной зарплаты главы «Роскосмоса» в размере 23,4 миллиона в год стоимость найденной недвижимости «в три раза больше, чем Дмитрий Рогозин мог заработать чиновником за всю свою жизнь».