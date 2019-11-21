СК возбудил новые дела из-за хищений при строительстве космодрома Восточный. Путин заявлял, что там «воруют сотнями миллионов»

В Амурской области возбуждены два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере. Поводом стали новые хищения при строительстве объектов космодрома Восточный. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

По версии следствия, одна из компаний, занятых на строительстве Восточного, предоставляла подложные документы, на основании которых управление федерального казначейства перечислило более 240 миллионов рублей.

Как пишет «Коммерсант», дела связаны со строительством стартового комплекса для ракеты-носителя «Ангара» в закрытом городе Циолковский, ущерб по ним оценивается в 256 миллионов рублей.

По информации «Коммерсанта», в делах фигурирует не одна, а две подрядные компании, предоставлявшие подложные документы. Это «Поволжское строительное предприятие» и ПСО «Казань». В последней из них 20 ноября прошел обыск и выемка документов.

Строительство космодрома Восточный в Амурской области ведется с 2012 года. Генпрокуратура сообщала, что за это время нашли более 17 тысяч нарушений закона, было заведено более 140 уголовных дел, более тысячи человек были привлечены к ответственности.

Из 19 объектов Восточного на данный момент завершено строительство 14. На объект выделили в общей сложности 91 миллиард рублей. По данным Кремля, из них были похищены 11 миллиардов, но 3,5 впоследствии вернули.

11 ноября президент России Владимир Путин заявил, что на Восточном продолжают воровать, несмотря на десятки уголовных дел. «Сто раз сказано было — работайте прозрачно, деньги большие выделяются… Нет, воруют сотнями миллионов, сотнями миллионов!» — заявил Путин.