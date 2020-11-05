4 ноября на Первом канале вышел музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН — 2020», съемки которого прошли 29 августа в Светлогорске Калининградской области. В программе показали не менее пяти шуток об Александре Лукашенко и Беларуси, что порадовало белорусские СМИ и удивило некоторых наблюдателей.

Заметней всего шутила команда КВН «Дети Тьюринга» из Белорусского государственного университета в Минске. В конце выступления капитан команды Марк Величко рассказал о музыкальной пластинке, игравшей на сцене (очевидно, сравнивая ее с Лукашенко):

Мы начали с того, что сами выбрали и поставили пластинку. В какой-то момент мы даже перестали ее замечать. Казалось, что она уже неотъемлемая часть нашего выступления, но в конце она начала играть так громко, что наши голоса, голоса белорусов, перестали слышать. Поэтому сейчас вы становитесь свидетелями исторического момента — белорусы меняют пластинку.

После этого, судя по записи эфира, участники команды спели песню со словами «Время пришло расставить все по местам. Ветер перемен подул — поднять паруса. И пусть все услышат, у нас есть голоса. В мире нет вечного, все временно!»

Официальный канал КВН

Из выступления «Детей Тьюринга» убрали финальную фразу, выяснил бывший ведущий минского телеканала СТВ Антон Мартыненко, который последние четыре года вел белорусский КВН. Журналист узнал о шутке от одного из участников команды КВН и опубликовал ее в фейсбуке. Вот она: «И если вы переживаете, что, когда наше правительство это услышит, у нас будут проблемы — не переживайте, наше правительство нас не слышит».

Другие команды КВН шутили над тем, что Лукашенко не уходит

Команда «Наполеон Динамит» из Тюменской области в своем выступлении обыграла фразу «Уходи!», которую используют протестующие против Александра Лукашенко. Между участниками команды произошел такой диалог:

— Саша, уходи! — сказал один из участников.

— Да без проблем! — ответил второй, начал уходить, но остановился и добавил: — Вот видишь, сказали «Саша, уходи!» — Саша ушел. Че тут трудного?!

А «Сборная Татнефти» из Альметьевска в Татарстане пошутила над Лукашенко и результатами президентских выборов, которые не признали участники протестов в Беларуси и многие западные страны. Во время выступления на сцену вышли участники команды, изображающие политиков, в том числе Лукашенко. Когда их всех попросили уйти, «Лукашенко» остался и заявил, что «как минимум половина зала за меня». Когда у него спросили, кто именно, он показал на картонные фигуры птиц, «голосящих КиВиНов», расположенных между зрителями.