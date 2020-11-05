«Саша, уходи!» — «Да без проблем». Первый канал неожиданно пропустил в КВН много шуток о Лукашенко и Беларуси (но одну все же вырезал)
4 ноября на Первом канале вышел музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН — 2020», съемки которого прошли 29 августа в Светлогорске Калининградской области. В программе показали не менее пяти шуток об Александре Лукашенко и Беларуси, что порадовало белорусские СМИ и удивило некоторых наблюдателей.
Заметней всего шутила команда КВН «Дети Тьюринга» из Белорусского государственного университета в Минске. В конце выступления капитан команды Марк Величко рассказал о музыкальной пластинке, игравшей на сцене (очевидно, сравнивая ее с Лукашенко):
Мы начали с того, что сами выбрали и поставили пластинку. В какой-то момент мы даже перестали ее замечать. Казалось, что она уже неотъемлемая часть нашего выступления, но в конце она начала играть так громко, что наши голоса, голоса белорусов, перестали слышать. Поэтому сейчас вы становитесь свидетелями исторического момента — белорусы меняют пластинку.
После этого, судя по записи эфира, участники команды спели песню со словами «Время пришло расставить все по местам. Ветер перемен подул — поднять паруса. И пусть все услышат, у нас есть голоса. В мире нет вечного, все временно!»
Из выступления «Детей Тьюринга» убрали финальную фразу, выяснил бывший ведущий минского телеканала СТВ Антон Мартыненко, который последние четыре года вел белорусский КВН. Журналист узнал о шутке от одного из участников команды КВН и опубликовал ее в фейсбуке. Вот она: «И если вы переживаете, что, когда наше правительство это услышит, у нас будут проблемы — не переживайте, наше правительство нас не слышит».
Другие команды КВН шутили над тем, что Лукашенко не уходит
Команда «Наполеон Динамит» из Тюменской области в своем выступлении обыграла фразу «Уходи!», которую используют протестующие против Александра Лукашенко. Между участниками команды произошел такой диалог:
— Саша, уходи! — сказал один из участников.
— Да без проблем! — ответил второй, начал уходить, но остановился и добавил: — Вот видишь, сказали «Саша, уходи!» — Саша ушел. Че тут трудного?!
А «Сборная Татнефти» из Альметьевска в Татарстане пошутила над Лукашенко и результатами президентских выборов, которые не признали участники протестов в Беларуси и многие западные страны. Во время выступления на сцену вышли участники команды, изображающие политиков, в том числе Лукашенко. Когда их всех попросили уйти, «Лукашенко» остался и заявил, что «как минимум половина зала за меня». Когда у него спросили, кто именно, он показал на картонные фигуры птиц, «голосящих КиВиНов», расположенных между зрителями.