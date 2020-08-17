Рабочие завода в Минске встретили Лукашенко криком «Уходи»

Президент Беларуси Александр Лукашенко утром 17 августа выступил перед рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ). Сотрудники предприятия встретили его криками «Уходи!» и «Выпускай!», следует из видеозаписи оппозиционного телеграм-канала «Nexta Live».

«Спасибо, — сказал в ответ Лукашенко, стоя на площадке из двух военных тягачей. — Отвечаю вам на этот вопрос: можете еще покричать».

Лукашенко прилетел на завод на вертолете. Как сообщал Tut.by, сперва президент Беларуси выступил в одном из цехов перед небольшой группой специально отобранных людей. Остальные рабочие в это время ждали Лукашенко на другой площадке.

Во время общения с сотрудниками завода Лукашенко заявил, что в Беларуси работают над вариантами изменения Конституции, предусматривающими перераспределение властных полномочий. Лукашенко отметил, что готов поделиться президентскими полномочиями, «но не под давлением и не через улицу».

Лукашенко также заявил, что в Беларуси не будут устраивать новые выборы президента страны. «Пока вы меня не убьете, других выборов не будет», — цитирует слова Лукашенко Tut.by.

Перед выступлением Александра Лукашенко на МЗКТ сотрудники других промышленных предприятий прошли маршем к территории завода. Участники колонны скандировали «Уходи».

С 9 августа в Беларуси проходят массовые протестные акции против Александра Лукашенко, который баллотировался на шестой президентский срок и, по предварительным данным ЦИК, снова победил на выборах. Акции среди прочего идут на предприятиях. 16 августа в Минске прошел самый многочисленный митинг в истории страны, на который вышли 200 тысяч человек.