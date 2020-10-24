Разработчик Мэтт Раунд создал бот GANksy на основе нейросетей GAN. Пять дней он обучался на «работах определенного художника» — несмотря на очевидную отсылку к Бэнкси в названии, Раунд не упоминает имя художника по юридическим причинам, отмечает The Art Newspaper.

По самим работам GANksy тоже видно, чей стиль он пытается имитировать (или, по крайней мере, интерпретировать). Кажется, действительно пытается… Но получается в итоге что-то больше напоминающее кадры из хоррор-фильмов. Сам Раунд описывает свою разработку как «сумасбродного гения, чьи работы отражают наши неспокойные времена.»

Всего GANksy «написал» уже 256 работ. Все они были выставлены на продажу. Изначально цена на любой файл составляла один фунт, но с каждой проданной работой она увеличивалась еще на один фунт. На момент публикации одно изображение можно купить за 69 фунтов.

По мнению самого разработчика, его проект не нарушает авторские права Бэнкси. «Надеюсь, он оценит это как веселый, креативный проект», — говорит Раунд. И подчеркивает, что у GANksy свой стиль работ, не имеющий ничего общего с Бэнкси.

GANksy — далеко не первая попытка использовать GAN в искусстве. Еще в 2018 году на аукционе Christieʼs продали картину, написанную искусственным интеллектом. Портрет достался покупателю за 432 тысячи долларов. Подробнее про нейросети и их творчество можно прочитать в этом материале «Медузы».