Житель Мексики забрал 300 животных из приюта. Он укрыл их от урагана «Дельта» у себя дома

Мексиканец Рикардо Пиментель приютил около 300 бездомных животных. Он испугался, что те просто не переживут надвигающийся ураган «Дельта».

9 лет назад Пиментель основал приют под названием «Tierra de Animales». Туда попадают не только собаки и кошки, но и птицы, лошади, овцы, ослы, свиньи, черепахи и игуаны.

Однако «Tierra de Animales» недостаточно защищен от ураганов, поэтому некоторых животных пришлось укрыть в другом месте. Так дома у Пиментеля оказалось около 300 собак и кошек. По словам основателя приюта, животные почти не доставили неудобств: они все привиты и стерилизованы, а в ночь урагана вели себя примерно.

В беседе с BoredPanda Пиментель рассказал, что с детских лет занимается спасением животных, добавив, что после урагана «Дельта» приют «Tierra de Animales» и его обитатели как никогда нуждаются в помощи.