Шотландскому приюту пожертвовали сотни щеточек для туши. С их помощью ухаживают за осиротевшими кроликами и голубями

В конце февраля шотландский приют для животных The New Arc, расположенный в округе Абердиншир, объявил сбор щеточек для туши. Они нужны активистам для ухода за питомцами. Вот как это выглядит:

Щеточки призваны заменить осиротевшим животным — к примеру, кроликам и голубям — родительский уход. Щеточкой с шерсти и перьев можно снять клещей, личинки и яйца насекомых. Также это помогает наладить отношения между животными и людьми.

После обращения в фейсбуке — которое, похоже, уже удалили — в приют прислали сотни щеточек со всего света, в том числе из Австралии и Америки. «Теперь у нас больше щеток, чем в Хогвартсе», — заявили в фонде.

Как говорят в The New Arc, идею использовать щеточки для туши при уходе за животными придумали в приюте, расположенном в Северной Каролине. Защитники животных подчеркивают, что жертвовать ненужные щеточки приютам — значит давать вторую жизнь товару из пластика.