Тиктокер подзывает кошек с помощью «кис-кис» на разных языках. Оказалось, лучше всего работает слово stardenburdenhardenbart

Тиктокер Денис, более известный как g.catt.charmer, вот уже два месяца разговаривает с кошками. Это эксперимент: Денис подзывает животных на всех языках мира и смотрит, на что же они отреагируют. Учет встреченных им кошек он ведет в соцсетях; его ролики набирают миллионы просмотров.

Русская кошка

Американская кошка

Китайская кошка

Французская кошка

За месяцы исследований g.catt.charmer выяснил, что лучше всего кошки реагируют на немецкую речь. В целом тиктокер не то чтобы очень интересен животным, но стоит ему произнести stardenburdenhardenbart — и все внимание тут же приковано к нему.

Как пишет Urban Dictionary, слово stardenburdenhardenbart пришло из немецкого (вероятно, это смешение нескольких разных слов) и сейчас используется в качестве шутки для привлечения внимания животных. Выражение может значить «эй», «взгляни на меня» или «иди сюда».

Денис так и не понял, почему кошки всегда отзываются на stardenburdenhardenbart. То ли в каждой из них есть немецкие корни, то ли они просто смотрят на него от удивления.

Конечно, научность подхода g.catt.charmer не вызывает каких-либо сомнений. Тем более он тем же самым способом выясняет, какое фэнтези больше нравится кошкам — «Игра престолов» или «Властелин колец». Нашелся, кстати, и любитель аниме: