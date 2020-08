Про Голлума выпустят отдельную игру. В ней нужно ползать по Средиземью и злобно шипеть

Студия Daedalic Entertainment показала первый тизер игры о Голлуме под названием The Lord of the Rings: Gollum. В ролике главный герой пробирается сквозь пещеры к Ородруину — вулкану, в жерле которого выковали Кольцо Всевластия.

IGN

The Lord of the Rings: Gollum — игра в жанре стелс-экшен, то есть Голлуму большую часть времени нужно будет прятаться от врагов или же по-тихому их убивать. Разработчики обещают добавить в игру «механику раздвоения личности». Да-да, как в той самой сцене из фильма «Властелин колец: Две крепости».

Bobzeda

Голлум будет путешествовать по Средиземью, в том числе Мордору. В основу уровней легли рисунки самого Толкина.

События игры происходят до книг трилогии «Властелин колец». Кроме того, авторы рассказали, что в The Lord of the Rings: Gollum появится эльф Трандуил — отец Леголаса.

Выход игры запланирован на 2021 год для PS5, Xbox Series X и компьютеров.